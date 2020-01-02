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Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir'de polis, Van'dan kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattığı çalışmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

02.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:15 Kırşehir'de, sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
'de polis, 'dan kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattığı çalışmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kırşehir'e kargo yoluyla sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenleyen ekipler, kargo ile getirildiği tespit edilen 5 şişe sahte rakı, 12 şişe sahte viski ele geçirdi. İkamette bulunan M.G., gözaltına alarak emniyete götürdü. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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