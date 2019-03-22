Kırşehir'de Şehitler Ormanı'na Fidan Dikildi

Kırşehir
'de Şehitler Ormanı'na protokol üyeleri ve şehit aileleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit aileleriyle Boztepe
ilçesi yolu üzerine bulunan Şehitler Ormanı'na fidan dikti.
Şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Vali Akın, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, ülkeye ve gelecek nesillere daha yeşil bir Kırşehir bırakmak için şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Her fidanın altında şehitlerin isimlerinin yazıldığı mermer plakaların bulunduğunu vurgulayan Akın, "İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplum Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında oluşturulan Şehitler Ormanı'na 'Ormansız Bir Yurt, Vatan Değildir' sloganıyla Kırşehirli 190 şehidimiz anısına mavi ladin fidanı dikiyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan kıldığı ve bizlere emanet ettiği bu toprakları koruma, yeşillendirme, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı geliştirmek durumundayız. İlimizdeki orman varlığının artırılması noktasındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." sözlerini kullandı.
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Kırşehirli 190 şehidin adına fidan dikerek, Şehitler Ormanı'ndaki fidan sayısının arttırıldığını ifade etti.
Fidan dikim törenine Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş
, Ağır Ceza Reisi Hüseyin Sabuncuoğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma
Komutanı Albay Ferhat Kuran
, Kırşehir Orman Müdürü Reşat Karaca, daire müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA