18.06.2019 19:36
Haberler» Güncel» Haber

Kırşehir'de sele kapılan 35 koyun telef oldu

Kırşehir

Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle sele kapılan 35 koyun telef oldu.

Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle sele kapılan 35 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Mucur ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde öğle saatlerinde yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Köy yakınındaki Aşılık mevkisinde dere yatağında otlayan Mehmet Aslan'a ait 320 koyun, dağlık alandan gelen sele kapıldı.
Aslan, çevredekilerin de yardımıyla koyunlarını bir kısmını selden kurtardı.
Mehmet Aslan, yaptığı incelemede, koyunlarının 35'inin sel sularına kapılarak telef olduğunu belirleyerek durumu Mucur İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sele kapılan koyunlarla ilgili tutanak tuttu.
Kaynak: AA
Yeşilyurt, Mehmet Aslan, Mucur, Kırşehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:30 "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya"
20:29 Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
20:27 DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
20:27 Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu
20:26 Ağrı'daki sel - Hayatını kaybedenler toprağa verildi
20:25 Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
20:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı