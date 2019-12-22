Haberler » Güncel » Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Haber

Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) sığınmacıların Türkçe öğrendiği bildirildi.

22.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:52 Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) sığınmacıların Türkçe öğrendiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşayan sığınmacılardan 60'dan fazlasına TÖMER Eğitim Merkezi'nde, Türkçe kurs programları düzenlendiği belirtildi.
Kırşehir'de kalan sığınmacıların dil sorununu çözmek, topluma kabul sürecinde ve kültürel uyumlarına destek vermek amacıyla üniversitenin çalışmalarını hızlandırdığı aktarılan açıklamada, sığınmacıların asgari kendilerini ifade edebilecek şekilde Türkçe öğrenmeleri hedefleniyor.
Ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal hayata tam anlamıyla katılmaları için Türkçe'yi öğrenmelerinin gerekliliği bilinciyle hareket edildiği vurgulanan açıklamada, sığınmacılara aynı zamanda geçim kaynağı oluşturmak, onları geliştirmek, ekonomiye katkı sunmak, çevreleriyle etkileşimde olabilmeleri için kursların büyük fırsat sunduğu da vurgulandı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   Siirt'te köy çocukları yararına kermes düzenlendi - Haber
16:30   Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor - Haber
16:29   Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı - Haber
16:29   Beyoğlu'nda çatının kaldırılma çalışmaları devam ediyor - Haber
16:29   Araç modifiye tutkunları kadına şiddete hayır demek için bir araya geldi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:35:19