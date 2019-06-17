17.06.2019 12:46
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir

Kırşehir'de aralarında geçmişten gelen husumetleri olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de aralarında geçmişten gelen husumetleri olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre husumetleri olduğu ileri sürülen M.K., ve R.H., eski sanayi bölgesi alanında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.K., silahını çekerek R.H.,'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.H., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan bir süre sonra ise kaçan M.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. M.K.,,ifadesinde aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu karşılaşınca ise tartışmanın büyüdüğünü ve silahını ateşlediğini söyledi.

İfadesi alınan M.K., adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:11 İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Açıklaması
14:11 Bodrum'da makilik yangını
14:10 Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay kimdir?
14:09 Yaz döneminde spor merkezine büyük ilgi
14:08 Cami avlusundaki ağaçlar cemaati ikiye böldü
14:08 Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, OSB'deki yatırımdan vazgeçti
14:08 Galatasaray'da sıcak saatler