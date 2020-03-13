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Kırşehir'de soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Kırşehir'de pazar ve pazartesi günü için soğuk ve yağış uyarısı yapıldı.

13.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:06
Kırşehir'de soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Kırşehir'de pazar ve pazartesi günü için soğuk ve yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın Kırşehir'de de etkili olacağı ifade edildi.
Pazar günü sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların pazartesi günü karla karışık yağmura ve yükseklerde kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sistemi ile sıcaklıkların hissedilir derece düşerek, 4 ila 6 derece arasında olacağı dile getirildi.
Açıklamada, "Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile normalin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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