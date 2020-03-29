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Kırşehir'de sokakta mini el dezenfekte istasyonu

Kırşehir'de bir esnaf, dükkanın önüne kurduğu mini el dezenfekte istasyonu ile yoldan geçen vatandaşların hijyenine katkı sunuyor.

29.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:01
Kırşehir'de sokakta mini el dezenfekte istasyonu
Kırşehir 'de bir esnaf, dükkanın önüne kurduğu mini el dezenfekte istasyonu ile yoldan geçen vatandaşların hijyenine katkı sunuyor.
Yenice Mahallesi'nde güneş ve rüzgar enerjisi işleri yapan Ali Rıza Yardım, sokağa çıkmak zorunda kalanlar vatandaşlara yardımcı olmak için işletmesinin önüne mini el dezenfekte istasyonu kurdu.
İşletmesinin önünde yerleştirdiği su tankı ve dezenfekte malzemeleri ile yoldan geçen vatandaşların hijyenini korumalarını istediğini anlatan Yardım, devletin çeşitli tedbirler aldığını ve sürekli ikazlarını sürdürdüğünü söyledi.
Sokağa çıkan vatandaşların hijyenlerine destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını da anlatan Yardım, şunları dile getirdi:
"Bakanlarımız ve yöneticiler sokağa çıkılmaması gerektiğini anlatıyorlar. Ancak dışarı çıkan ve çalışanlar var. Biz de kendi adımıza onlara nasıl destek olabiliriz diye düşünerek, mini dezenfekte istasyonu kurduk. İşletmemizin önüne kendimize ait su ve dezenfektanlardan koyduk. Kullanılan su da varilin içine doluyor, çevreyi de kirletmiyoruz. Çevreden geçen vatandaşlar kullanıyorlar ve olumlu karşılıyorlar."
Caddeden geçen bazı vatandaşlar ise mini dezenfekte istasyonunda ellerini yıkayarak, işletme sahibi Yardım'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Yenice, Güncel

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