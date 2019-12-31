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Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı

Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.

31.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı
'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.
Atatürk Caddesi üzerindeki il başkanlığı binasının önünde şüpheli paket gören çevredekiler, polise verdi.
İhbar üzerine bölgeye trafik ve asayiş polis ekipleri sevk edilerek, cadde çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Çağrılan bomba imha uzmanı yaptığı inceleme sonunda şüpheli paketin içinde konserve şişelerinin bulunduğunu belirledi.
İncelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.
ekipleri, paketi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

AK Parti, Kırşehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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