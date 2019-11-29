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Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniğiKırşehir'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı.

29.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:37
'de 'şüpheli valiz' paniği
Kırşehir'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726. Sokak'taki özel hastanenin yanında meydana geldi. Hastanenin yanında sahipsiz bir valiz görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından bomba imha uzmanınca valiz, fünyeyle patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.
Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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