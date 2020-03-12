Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı
Kırşehir'de, kaçak kazı yaparak elde ettikleri 2 bin 283 adet tarihi sikkeyi satmaya çalıştıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
12.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:18
Kırşehir 'de, kaçak kazı yaparak elde ettikleri 2 bin 283 adet tarihi sikkeyi satmaya çalıştıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine bağlı İnaç köyünde suç örgütü oluşturularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Köye baskın düzenleyen ekipler, üç farklı araçta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin 283 adet tarihi sikke, 1 adet av tüfeği ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirdi.
Ekipler, kaçak kazı suçunu örgütlü olarak işledikleri ileri sürülen A.Y., S.D, M.H, M.K, O.Y, Y.O. ve T.T'yi, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin izinsiz kazı yaparak, elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirtildi.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine bağlı İnaç köyünde suç örgütü oluşturularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Köye baskın düzenleyen ekipler, üç farklı araçta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin 283 adet tarihi sikke, 1 adet av tüfeği ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirdi.
Ekipler, kaçak kazı suçunu örgütlü olarak işledikleri ileri sürülen A.Y., S.D, M.H, M.K, O.Y, Y.O. ve T.T'yi, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin izinsiz kazı yaparak, elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirtildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir