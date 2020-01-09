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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Kırşehir'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

09.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçesi merkezi Solaklı Mahallesinde M.A. adlı kişinin tarihi eserleri evinde muhafaza ettiği ve satmak için beklettiği bilgisine ulaştı. M.A.'nın evinde yapılan operasyonda; 220 adet sikke, 11 adet obje, 1 adet mermer kadın heykeli, 1 adet haç işaretli taş obje, 92 adet fişek ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli M.A., jandarmada alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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