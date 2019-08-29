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Kırşehir'de TOKİ konutları kurası çekildi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından planlanan 127 konut için kura çekimi yapıldı.

29.08.2019 13:16 Kırşehir'de TOKİ konutları kurası çekildi
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından planlanan 127 konut için kura çekimi yapıldı.
Çiçekdağı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekim töreni Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.
Törene, Çiçekdağı Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Protokol konuşmalarının ardından 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanan 2 etap 127 konutluk TOKİ dairelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.
Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar, yöneticilere teşekkür etti.

Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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