Kırşehir'de Trafık Kazası

Kırşehir
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kırşehir'den Kırıkkale
istikametine giden R.A idaresindeki 40 EC 472 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kara yolundan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü Akpınar
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kara yolunun bazı bölümlerinde gizli buzlanma olduğu belirtildi.
Kırıkkale,Kırşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:30