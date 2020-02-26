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Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi

Kırşehir Müftülüğünde umreye gidecek adaylar, koronavirüsü hakkında bilgilendirildi.

26.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:01Kırşehir'de umre adaylarına koronavirüsü bilgilendirmesi
Müftülüğünde umreye gidecek adaylar, koronavirüsü hakkında bilgilendirildi.
Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülüğün konferans salonunda kutsal topraklara gidecek adaylar için iki günlük umre semineri gerçekleştirildi.
Seminerin ilk gününde umre adaylarına umrenin hikmeti ve buradaki sembollerle ilgili bilgi verildi.
İkinci günde ise Kırşehir Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, umre adaylarına koronavirüsü ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler aktardı.
İl Müftüsü Mehmet Yaman, seminerin kapanış programında yaptığı konuşmada, tavaf, say ve diğer ibadetleri yaparken kalabalıktan ve insanlara eziyet vermekten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.
Adaylardan amellerini bozacak veya sevabı azaltacak durumlardan kaçınmalarını isteyen Yaman, "İl Müftülüğü olarak sizlere bu konularda faydalı olması açısından seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerin faydalı olmasını temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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