Kırşehir'de üniversite tercih eden öğrencilere yurt müjdesi

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt hizmetleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir öğrenci yurdunun kazandırılacağını duyurdu.Milletvekili Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her geçen yıl öğrenci sayısını arttıran Kırşehir Ahi Evran üniversitesine 4 binin üzerinde yeni öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. Öğrenci sayısının her yıl artmasıyla meydana gelen barınma ihtiyacına yıllardır en iyi şekilde cevap veren Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yurtları son yıllarda hiçbir öğrencinin mağdur olmasını izin vermemektedir" dedi.KYK yurtlarında öğrenciye her türlü konforun sunulduğunun ifade edildiği açıklama şöyle;"Her türlü imkanla donatılmış olan KYK yurtları adeta öğrencilere bir otel konforu sunmaktadır. Barınma ve yemek imkanlarının yanı sıra, yapılan sosyal ve kültürel aktiviteler sayesinde öğrencilerin manevi gelişimlerine de katkı sağlayan yurtlara bir yenisi daha ekleniyor. Yatırım planına alınan yeni yurdun halen faal olarak hizmet veren diğer tüm yurtlarda olduğu gibi yüksek standartlara sahip olmasıyla birlikte, üniversitenin kampüsüne de yakın olarak yapılması planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin nesih bir aile ortamında barınmalarının sağlanmasıyla birlikte ulaşımda da problem yaşamalarının önüne geçilecek." - KIRŞEHİR