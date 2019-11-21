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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur'un Budak köyünde bir ikamette uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
B.Ş'nin ikametine düzenlenen operasyonda, evin farklı odalarının duvarlarına delinerek esrar gizlendiği belirlendi. Aramalarda 300 gram kubar esrar ile bahçedeki saksılara dikilmiş 2 kök Hint kenevirini ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, B.Ş'yi gözaltına aldı.

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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