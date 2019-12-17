Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir
'deki operasyonda içime hazır olarak paketlenmiş 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kırşehir-Kaman kara yolu Savcılı köyü istikametinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, paspasların altına gizlenmiş vaziyette içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü R.B, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.