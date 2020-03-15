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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir'de yapılan yol uygulamasında satışa hazır 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

15.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
Kırşehir 'de yapılan yol uygulamasında satışa hazır 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Kırşehir - Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağında Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendiği sürücü A.G'nin üzerinde de yaptıkları aramada, satışa hazır paketlenmiş 26 uyuşturucu hap ele geçirdi.
A.G, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

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