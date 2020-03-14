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Kırşehir'de uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 21 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

14.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:56
Kırşehir'de uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Kırşehir 'de gerçekleştirilen operasyonda 21 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen A.G'yi Terme Caddesinde ara sokakta yakaladı.
Üzerinde satışa hazır 21 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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