Haberler» Güncel» Haber

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.

06.08.2019 15:44 Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Aydın, Mucur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Mucur Emine Hatun Çarşı Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı Yeniköy'deki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, eski bakanlar Lütfi Elvan ve Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve vatandaş katıldı.

Kırşehir, Kıbrıs, Aydın, Mucur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33   Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Kurban Bayramı uyarısı
16:33   Pakistan Başbakanı, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı
16:33   Hatay'da DEAŞ operasyonu
16:32   Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
16:32   Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır
16:32   Ordu'nun en büyük kurbanı 'Çerkez' oldu
16:32   CHP'li Sarıbal: Tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu