Kırşehir'de "Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin" konferansı düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin" konferansı gerçekleştirildi.
09.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:54
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin" konferansı gerçekleştirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferansta konuşan Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş, Ömer Seyfettin'in hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi verdi.
Ömer Seyfettin'in, Türk hikayeciliğinin en bilinçli isimlerinden birisi olduğunu belirten Yiğitbaş, vefatının 100. yılında kendisinin pek bilinmeyen şair yönüyle incelemek istediklerini ifade etti.
Yeni Lisan dergisinde yazdığı hikayelerin dilinin hala eskimediğini vurgulayan Yiğitbaş, Ömer Seyfettin'in 88 adet şiirinin olduğunu ve müstear isimle yazdığı ama bilinmeyen pek çok şiirinin de bulunduğunu dile getirdi.
Ömer Seyfettin'e göre milli kimlik ve milli bilincin milletlerin yaşayabilmesinde temel şart olduğunu aktaran Yiğitbaş, şunları kaydetti:
"Yazar, silah ve nutuk yerine kalemin ve fikrin gücüne inanmıştır. İyi bir sone şairi olan Seyfettin'in 88 şiirinin 53'ünde sone tarzının etkileri görülmektedir. Şiirlerinde melankoli başta olmak üzere hayal, estetizm ve musiki yer almaktadır. Sanatını besleyen bu düşüncelere şiirlerinde bazen doğrudan bazen de dolaylı biçimde değinir. Yazdığı bu şiirlerde Edebiyat-ı Cedide akımının özel de ise Tevfik Fikret'in etkisi altındadır. Bu etkileşime bağlı olarak da şiirlerinde melankoli ön plana çıkar. Hikayelerinde kimlik inşası ön planda olan Seyfettin'in şiirlerinde ise hüzün yani devrin duygusu hakimdir."
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferansta konuşan Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş, Ömer Seyfettin'in hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi verdi.
Ömer Seyfettin'in, Türk hikayeciliğinin en bilinçli isimlerinden birisi olduğunu belirten Yiğitbaş, vefatının 100. yılında kendisinin pek bilinmeyen şair yönüyle incelemek istediklerini ifade etti.
Yeni Lisan dergisinde yazdığı hikayelerin dilinin hala eskimediğini vurgulayan Yiğitbaş, Ömer Seyfettin'in 88 adet şiirinin olduğunu ve müstear isimle yazdığı ama bilinmeyen pek çok şiirinin de bulunduğunu dile getirdi.
Ömer Seyfettin'e göre milli kimlik ve milli bilincin milletlerin yaşayabilmesinde temel şart olduğunu aktaran Yiğitbaş, şunları kaydetti:
"Yazar, silah ve nutuk yerine kalemin ve fikrin gücüne inanmıştır. İyi bir sone şairi olan Seyfettin'in 88 şiirinin 53'ünde sone tarzının etkileri görülmektedir. Şiirlerinde melankoli başta olmak üzere hayal, estetizm ve musiki yer almaktadır. Sanatını besleyen bu düşüncelere şiirlerinde bazen doğrudan bazen de dolaylı biçimde değinir. Yazdığı bu şiirlerde Edebiyat-ı Cedide akımının özel de ise Tevfik Fikret'in etkisi altındadır. Bu etkileşime bağlı olarak da şiirlerinde melankoli ön plana çıkar. Hikayelerinde kimlik inşası ön planda olan Seyfettin'in şiirlerinde ise hüzün yani devrin duygusu hakimdir."
Kaynak: AA
Etiketler : Ömer Seyfettin, Edebiyat, Kırşehir, Güncel
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