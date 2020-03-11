Kırşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı
Kırşehir'de, coranavirüs başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
11.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:38
Kırşehir 'de, coranavirüs başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla ortak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Otobüs Terminali'ndeki ortak çalışmada, temizlik ekipleri halk otobüslerinin temizlenmesi ve silinmesini yaparken veteriner ekipleri, solüsyonlu makineler ve maskelerle dezenfeksiyon yaptı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu ulaşım araçlarının temizliğinin belirli zaman dilimlerinde yapıldığını, son günlerdeki coranavirüs önlemleri kapsamında daha dikkatli çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.
Gündüz saatlerinde yeraltı çarşısı, Ahi Çarşısı ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ekiplerin çalışma yaptığını vurgulayan Kayaoğlu, akşam da toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edildiğini dile getirdi.
Kayaoğlu, "Otobüslerimizdeki dezenfekte çalışmalarını her çarşamba günü düzenli olarak yapıyorduk. Coronavirüs olayları gündeme gelince bu konu biraz daha hassasiyet kazandı. Hem virüse karşı ilaçlama hem de içerinin silinmesi ve temizlenmesi noktasında bu çalışma düzenli olarak yapıyoruz." dedi.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla ortak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Otobüs Terminali'ndeki ortak çalışmada, temizlik ekipleri halk otobüslerinin temizlenmesi ve silinmesini yaparken veteriner ekipleri, solüsyonlu makineler ve maskelerle dezenfeksiyon yaptı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu ulaşım araçlarının temizliğinin belirli zaman dilimlerinde yapıldığını, son günlerdeki coranavirüs önlemleri kapsamında daha dikkatli çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.
Gündüz saatlerinde yeraltı çarşısı, Ahi Çarşısı ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ekiplerin çalışma yaptığını vurgulayan Kayaoğlu, akşam da toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edildiğini dile getirdi.
Kayaoğlu, "Otobüslerimizdeki dezenfekte çalışmalarını her çarşamba günü düzenli olarak yapıyorduk. Coronavirüs olayları gündeme gelince bu konu biraz daha hassasiyet kazandı. Hem virüse karşı ilaçlama hem de içerinin silinmesi ve temizlenmesi noktasında bu çalışma düzenli olarak yapıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
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