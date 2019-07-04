04.07.2019 16:50
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Kırşehir'de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde Aşır Satılmış'ın evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası çevrede bulunanlarında müdahalede bulunmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kaman İlçe itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa

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