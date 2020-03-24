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Kırşehir'de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

24.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:14
Kırşehir'de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı
Kırşehir 'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı. Koronavirüs önlemlerinin takibi için il merkezi ve ilçelerde ekipler oluşturan emniyet birimleri çalışma yaptı. Merkez ve ilçelerde oluşturulan ekipler, çalışması yasaklanan iş yerleri ve dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yaptı. 12 ekip ve ilçelerdeki ekipler, 780 işletmeyi denetledi. Yasağa uymayan 65 yaş üstündeki 10 kişiye para cezası uyguladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kırşehir, 3. Sayfa

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