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Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, öğrenciler memleketlerine gitmek için yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

13.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:16
Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, öğrenciler memleketlerine gitmek için yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Öğrenciler yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, ek seferler düzenledi.Otobüs firması işletmecisi Yılmaz Şanal ise, "Üniversite öğrencilerimiz memleketlerine gidecekleri için bugünden itibaren çok aşırı bir yoğunluk var. Akın akın memleketlerine gitmek için bekliyorlar. Biz bu yoğunluğu yaklaşık 3 hafta içinde de bekliyoruz. Ek seferler çıkardık" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

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