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Kırşehir'de yerel gazetelerde dönüşümlü yayım dönemi başladı

Kırşehir'de yerel gazeteler, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayım dönemi başlattı.

30.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:40
Kırşehir'de yerel gazetelerde dönüşümlü yayım dönemi başladı
Kırşehir 'de yerel gazeteler, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayım dönemi başlattı.
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, yaptığı açıklamada, Basın İlan Kurumu'nun (BİK), koronavirüs (Kovid) ile mücadele sürecinde Anadolu'da yerel gazetelerin düşümlü yayım yapmasına izin verdiğini ifade etti.
Kırşehir'deki resmi ilan alan 7 gazete olduğunu belirten Turpçu, gazete sahiplerinin dönüşümlü yayım konusunda anlaştığını dile getirdi.
Her gün 2 gazetenin kağıt ortamında okurlarla buluşacağını, bu süreçte internet sitelerinin daha etkin kullanılmaya devam edeceğini vurgulayan Turpçu, "Yapılan mutabakatın ardından dönüşümlü yayım için Kırşehir Valiliği'ne başvuruldu. Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün gerekli incelemelerinin ardından Valilik onayıyla Kırşehir merkezdeki 7 gazetenin her gün çıkması yerine, dönüşümlü yayınlanabileceğine karar verildi." ifadelerini kullandı.
Turpçu, dönüşümlü yayım ile basın çalışanlarının her gün iş yerlerine gelmesi ve gazete ofislerinde çalışmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın İlan Kurumu, Kırşehir, Güncel
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