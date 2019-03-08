Kırşehir'de "Yerel Siyaset Yerli Düşünce" Konferansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
, Kırşehir
'de "Yerel Siyaset
Yerli Düşünce" konferansına katıldı.
Yerli Düşünce Derneği tarafından Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Topçu, Şeyh Edebali
, Ahi Evran Veli, siyasi tarihin efsane ismi Osman Bölükbaşı
ve Anadolu'nun gönül dağı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Siyaset yaparken insanların birbirinin yüzüne bakamayacağı laflar etmemesi gerektiğini belirten Topçu, seçimlerin gelip geçeceğini ancak o şehirdekilerin yine komşu ya da akraba olarak yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.
Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden ve kente kim daha çok faydalı olacaksa seçimlerde ona yetki verileceğine inandığını vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de ve bazı yerlerde ittifakın iki partisi ayrı adaylar gösteriyor. Kırşehir başta olmak üzere Kırşehir gibi iki partinin ayrı adayla seçime girdiği illerimizde ise kalbi, kapısı, alnı açık, işinin ehli tecrübe sahibi aday kimse o kazansın. Mesele falan ile filanın seçilmesi meselesinden ziyade insanımızın istiklal ve istikbal meselesi. Ben Kırşehir'de doğanlardan da Kırşehir'de doyanlardan da ülkem ve milletim adına istiklal ve istikbalimiz için oylarını kullanmalarını diliyorum."
Konferansa Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt
, AK Parti
Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
da katıldı.
Siyaset, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA