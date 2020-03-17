Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
17.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:52
Kırşehir 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Erdi'nin kullandığı 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Erdi'nin kullandığı 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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