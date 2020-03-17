Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 13 yaralı
Kırşehir'de, sabaha karşı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yatan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.
17.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:34
Kırşehir 'de, sabaha karşı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yatan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir- Kırıkkale karayolunda seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesinden çıktıktan sonra kar yağışı ve buzlanma etkisiyle yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 13 yaralı, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak karayolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağladı.
27 yolcusu bulunan otobüsün Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi. Ayakta tedavileri sağlanan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KIRŞEHİR
Alınan bilgiye göre, Kırşehir- Kırıkkale karayolunda seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 34 FA 7953 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesinden çıktıktan sonra kar yağışı ve buzlanma etkisiyle yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 13 yaralı, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri alarak karayolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağladı.
27 yolcusu bulunan otobüsün Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi. Ayakta tedavileri sağlanan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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