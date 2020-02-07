Haberler » Güncel » Kırşehir'deki fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi - Haber

Kırşehir'deki fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi

KIRŞEHİR (İHA) – Ahiliğin başşehri Kırşehir'de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi.

07.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:27Kırşehir'deki fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi
KIRŞEHİR (İHA) – Ahiliğin başşehri 'de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi.

"Fiyatlar noktasında üzücü haberleri alıyoruz" diyen fırın işletmecisi Turan Dönmez, "Kırşehir esnafı olarak piyasadan üzücü haberler alıyoruz. Ekmek 1.25 liradan satılması gerekirken marketlerde 0.59 ve 75 kuruşa satılması Ahi esnaflığına yakışmayan durumları doğuruyor. Yapılan uygulama küçük esnafı batırıp ekmeği tekele almak demektir. Rekabet etmek güzeldir. Gelin bu rekabeti sağlıklı, hijyenik ve organik ekmekte gösterelim. Herkes evine ekmek götürsün" dedi.

Fırıncı bin ile bin 500 lira arasında zarar ediyor

Fırıncıların yapılan uygulamalar karşısında bin ile bin 500 lira arasında zarar ettiğini ifade eden işletmeci Kürşat Güral ise açıklamasında, rekabet oluşturmak isteyen firmanın normal fiyatın altında piyasayı tutmaya çalıştığını söyledi.

Marketlerin ekmek raflarındaki farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren Kırşehirli Ömer Çiğdem ise "Ekmek fiyatının düşmesi vatandaşın menfaatine beklemediğimiz bir şey kullanıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:39:30