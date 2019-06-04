Kırşehir'deki trafik kazası

Kırşehir
'de, devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri- Kırşehir
kara yolunun İnanç yol kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hasan Tahsin
Çalışkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Meryem
Çalışkan'ın Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Dün, Kayseri- Kırşehir
kara yolunun İnanç yol kavşağında kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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