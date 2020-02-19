Haberler » Güncel » Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Haber

Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

Kırşehir'den Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.

19.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:35
'den 'nin kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.
Kırşehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesinin "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonda kurum çalışanları ve vatandaşlardan toplanan battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardım için Mucur ilçesindeki un fabrikası önünde tören düzenlendi.
Müftü Mehmet Yaman, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir halkının İdlib konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı mutlu olduklarını belirterek her zaman mazlumların yanında yer aldıklarını vurguladı.
İdlib'de insanların zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğünü ifade eden Yaman, şöyle konuştu:
"İdlib'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yönelik başlatılan kampanyayla 2 tırlık malzeme topladık. Hayırseverler tarafından 97 battaniye, 2'şer kilogramlık 900 paket nohut, 900 paket mercimek, 5 kilogramlık 900 paket pirinç ile müftülük çalışanlarımız tarafından ise ellişer kilogramlık 750 torba un tırlara yüklendi. Yardımları ihtiyaç sahibi mazlumlara gönderiyoruz. Yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır dualarla uğurlandı.
Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

Kırşehir, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:10:31