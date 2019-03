Kaynak: AA

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kente her alanda birçok kazanım ve yatırım sağladıklarını bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni çarşı esnafını ziyaret eden Bahçeci, vatandaş ve esnafın taleplerini aldı.Esnafla istişare yaparak, vatandaşlarla gönül köprülerini güçlendirdiklerini, şehri geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:"10 yılda Kırşehir'i nereden nereye getirdiğimizi en iyi vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Otobüs sistemimiz devreye girince çarşı daha da kalabalıklaştı. İnşallah çok daha güzel olacak. Otobüslerin devreye girmesiyle çarşı eskiye göre daha hareketli hale geldi, bu durumdan esnafımız da halkımız da çok memnun. Hizmet böyle olur diyorlar. Yeni projelerimizi ve vizyonumuzu anlattık. Kırşehir'e her alanda birçok kazanım ve yatırım sağladık. Kırşehir, yapılan yatırım ve projeler ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Bizler değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için on yıldır çalmadık kapı bırakmadık. Değişim ve dönüşüm Bağbaşı, Kındam, Bahçelievler mahallerine varıncaya kadar şehrin her tarafına ulaşmaktadır. Kırşehir'i her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı haline getirdik. Hep birlikte Kırşehir için daha güzel projeler gerçekleştirmek istiyoruz."