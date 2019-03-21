Kırşehir'e Son 10 Yılda 830 Milyon Liralık Yatırım Yaptık"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, kenti tarihi hizmetlerle de tanıştırdıklarını, son 10 yılda 830 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.
Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Kındam Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve görüşlerini aldı.
Kent genelinde önemli işler yaptıklarını ve sağlanan kazanımlarla Kırşehir'in tarihi hizmetlere kavuştuğunu vurgulayan Bahçeci, uzun çarşı ve eski tavuk pazarı civarında önemli düzenlemeler yaptıklarını anlattı.
Kırşehir'in kalkınması için büyük bir çaba ile çalıştıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Allah'ın izniyle şehrimiz, kalkınma ve güzelleşmeye devam edecek. Hemşehrilerimizle sık sık buluşuyor, onların taleplerini alıyoruz. Memleketin neresine baksanız eserlerimiz var elhamdülillah. 10 yıldır heyecanımız ve kararlılığımız her alanında devam ederken, devrim niteliğinde işlere imza attık. Kenti tarihi hizmetlerle de tanıştırdık ve son 10 yılda şehre 830 milyon liralık yatırım yaptık. Amacımız her zaman Kırşehir'e daha fazla neler yapılabilir, nasıl katkı sunarız olmuştur. Kırşehir için yeni dönemde de önemli projelerimiz var, halkımızdan aldığımız güçle Kırşehir'de onları da gerçekleştirmek istiyoruz. Bizler bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Kırşehir'imizi el birliğiyle çok daha güzel günlere taşıyacağız."
Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA