03.07.2019 15:43
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Kırşehir'e yakınını ziyarete geldi yakalandı

Kırşehir

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın, 7 yıl sonra Kırşehir'deki cezaevinde yakınını ziyarete geldi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın, 7 yıl sonra Kırşehir'deki cezaevinde yakınını ziyarete geldi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2012 yılında "fuhuş yaptırmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen A.D., Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir yakınını ziyarete geldi. Güvenlik kontrolünde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İfadesinin ardından adli mercilere sevk edilen A.D., cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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