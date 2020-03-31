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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kırşehir Belediyesi ekipleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:54
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Kırşehir Belediyesi ekipleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Ekiplerce, hastane giriş ve çıkışlarında bulunan durak, alt geçit, park, cadde ve bağlantı yolları da ayrıntılı olarak temizlendi.
Salgının yayılma riskinin yüksek olduğu hastane çevresi, bahçesi ve buradaki oturma alanları ile otoparkı ilaçlayan 40 kişilik ekip, ardından dezenfekte işlemlerini sürdürdü.
Hastane poliklinik, ana bina ve ek binalar ile otopark, bekleme açık alanları da ilaçlanırken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu birimler de ilaçlı suyla yıkandı.
Belediye Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane çevresi ve bahçesi ile buradaki ortak kullanım alanlarının dezenfektesi için 40 kişilik özel ekip kurduklarını belirtti.
Ekibin, insan sağlığına zarar vermeyen, virüsleri temizleyen sıvılar ile ilaçlama ve dezenfekte yaptıklarını vurgulayan Satılmış, işlemlerin ardından suyla her yerin yıkandığını dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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