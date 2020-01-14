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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 1 milyon 133 bin hastaya baktı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yılda 1 milyon 133 bin kişi tedavi edildi.

14.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:55Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 1 milyon 133 bin hastaya baktı
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yılda 1 milyon 133 bin kişi tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 yılı Ocak ve Aralık aylarını kapsayan sürede 1 Milyon 133 bin 462 hastayı tedavi etti.

Ayakta polikliniklerde ise 785 bin 269 giriş alan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servis polikliniğinde ise 348 bin 193 hasta sayısına ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiye göre ise hastanede, 2019 yılı içerisinde toplamda 20 bin 141 kişi ameliyat edildi. 457 A grubu ameliyatın yapıldığı hastanede, 2 bin 248 B grubu, 5 bin 224 C grubu, 4 bin 223 D grubu, 7 bin 989 E grubu ameliyat gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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