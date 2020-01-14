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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 milyon 133 bin hasta tedavi edildi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2019 yılında 1 milyon 133 bin hastanın tedavi edildiği bildirildi.

14.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:30Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 milyon 133 bin hasta tedavi edildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2019 yılında 1 milyon 133 bin hastanın tedavi edildiği bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılındaki poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aktarıldı.
Polikliniklerde 785 bin 269 hastanın tedavi edildiği belirtilen açıklamada, hastane acil servis polikliniğinde ise 348 bin 193 hastaya müdahale edildiği ifade edildi.
Toplam 1 milyon 133 bin hastanın tedavi edildiği vurgulanan açıklamada, hastanede 2019 yılında 20 bin 141 ameliyat yapıldığı kaydedildi.

Acil Servis, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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