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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum ve üroloji polikliniklerinde iki hekimin daha göreve başladığı belirtildi.

13.09.2019 15:58Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum ve üroloji polikliniklerinde iki hekimin daha göreve başladığı belirtildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Kara'nın, hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikinliği'nde, Op. Dr. İbrahim Üntan'ın ise Üroloji Polikliniği'nde hasta kabulüne başladığı ifade edildi.
Açıklamada, Prof. Dr. Kara'nın en son olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Op. Dr. Üntan'ın ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptığı dile getirildi.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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