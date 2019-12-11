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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniklerine iki hekimin atandığı bildirildi.

11.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:32Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniklerine iki hekimin atandığı bildirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dahiliye uzmanları Dr. Yusuf Öztürk ve Dr. İlhan Yıldıran'ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulüne başladığı ifade edildi.
Açıklamada, Dr. Öztürk'ün en son olarak Çorum Mecitözü İlçe Devlet Hastanesinde, Dr. Yıldıran'ın ise Sinop Gerze Devlet Hastanesinde görev yaptığı aktarıldı.
Kırşehir ve ilçelerinin yanı sıra Kırıkkale, Aksaray, Hacıbektaş, Kozaklı, Sarıyahşi ile Evren ilçelerine de hizmet verildiği aktarılan açıklamada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktor sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar diledi.

Yusuf Öztürk, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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