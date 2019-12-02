Haberler » Güncel » Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı - Haber

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

02.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:44Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı
Emniyet Müdürlüğü, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Alınan tedbirlerle vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz sürdürülmesi amacıyla kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda kış lastiğinin önemi tekrar değerlendirilmiştir. Kırşehir sınırları içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların tamamında 1 Aralık 2019 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur. Tüm sürücülerimizden bu konuya azami önem göstermeleri ve kış lastiklerini bu tarihler aralığında takmalarını istiyoruz."

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:55 Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi
14:54 İmamoğlu: (Deprem çalıştayı) Buraya herkes davet edildi
14:49 Su borusundan çıkan 6 metrelik ağaç kökü şaşırttı
14:49 Bayburt Üniversitesi'nde "Anne Üniversitesi" açılış töreni gerçekleşti
14:54 Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
2.12.2019 15:06:25