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Kırşehir Emniyetinden sürücülere "Kış Lastiği"uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, yapılan yazılı açıklama ile sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

02.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:14Kırşehir Emniyetinden sürücülere
KIRŞEHİR (İHA) – Emniyet Müdürlüğü, yapılan yazılı açıklama ile sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada; "Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla 28.11.2019 tarihinde yapılan Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri konulu toplantıda; Kırşehir il sınırları içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların tamamında 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olması kararı alınmıştır."denildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri ise değişiklik gösteren hava koşullarına göre devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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