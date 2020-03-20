Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk Açıklaması - Haberler

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk Açıklaması

Kırşehir'de, 3 aydır süren rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruştan satılmaya başladı.

20.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:44
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk Açıklaması
Kırşehir'de, 3 aydır süren rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruştan satılmaya başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "13 fırıncı kendi aralarında anlaştı, ekmek fiyatları normale döndü"dedi.

Fırıncılar arasında başlayan ve marketlerle devam eden rekabetin bitmesiyle 200 gram ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığını belirten birlik başkanı Öztürk, "Fırıncılar küçük fırıncıları bitirmek için bir rekabet başlatmışlardı. Biz zamanında uyarılarımızı yapmıştık. Fırıncılar aralarında anlaşarak rekabete son verdiler" diye konuştu. Ramazan ayında ekmek zammına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Öztürk, "Ramazan ayında kesinlikle ekmeğe zamma müsaade etmeyiz. Bu anlaşmayı zammın habercisi olarak yansıtanlar var. Vatandaşımıza ramazan ayında ekmek zammı yaşatmayacağız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

(Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza - Haber Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor - Haber Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Haber Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı - Haber ANKARA AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading