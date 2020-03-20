Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk Açıklaması

Kırşehir'de, 3 aydır süren rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruştan satılmaya başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "13 fırıncı kendi aralarında anlaştı, ekmek fiyatları normale döndü"dedi.Fırıncılar arasında başlayan ve marketlerle devam eden rekabetin bitmesiyle 200 gram ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığını belirten birlik başkanı Öztürk, "Fırıncılar küçük fırıncıları bitirmek için bir rekabet başlatmışlardı. Biz zamanında uyarılarımızı yapmıştık. Fırıncılar aralarında anlaşarak rekabete son verdiler" diye konuştu. Ramazan ayında ekmek zammına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Öztürk, "Ramazan ayında kesinlikle ekmeğe zamma müsaade etmeyiz. Bu anlaşmayı zammın habercisi olarak yansıtanlar var. Vatandaşımıza ramazan ayında ekmek zammı yaşatmayacağız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA