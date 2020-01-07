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Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk; "Esnaf, kredi faizlerinin oranı yüzde 4.5.'e düştü"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf kredi faiz oranlarının düştüğünü belirttiği açıklamasında; "Cumhuriyet tarihinde esnaf ve sanatkar, ilk defa bu oranlarda kredi kullanabilecek"dedi.Esnafa verilen kredi faiz oranının yüzde 6 sonrası 4.5.

07.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:07 Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk;
KIRŞEHİR (İHA) – Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf kredi faiz oranlarının düştüğünü belirttiği açıklamasında; "Cumhuriyet tarihinde esnaf ve sanatkar, ilk defa bu oranlarda kredi kullanabilecek"dedi.

Esnafa verilen kredi faiz oranının yüzde 6 sonrası 4.5.,'e düşmesini değerlendiren birlik başkanı Öztürk, "Faizlerdeki indirim büyük bir sürpriz oldu. Kredilerin amacında kullanılması ve zamanında ödenmesi halinde, bugünkü faiz sistemi içerisinde bedava para denecek kadar aşağılarda, ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı 2019 yılı ortalarında faizlerin yüzde 8'e kadar yükseldi. Hükümetin müdahaleleriyle önce yüze 6'ya şimdi de hiç beklemediğimiz bir anda yüzde 4,5'e düşürüldü"diye konuştu.

Krediler amacında kullanılırsa can suyu niteliğinde

Kredilerin amacında kullanıldığında ve zamanında ödendiğinde can suyu niteliğinde olduğunu ifade eden Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bizim vermiş olduğumuz krediler amacında kullanılırsa zamanında ödenirse, bugünkü faiz sistemi içerisinde can suyu olabilecek nitelikte bir para. Yeter ki esnaf arkadaşımız aldığı parayı amacında kullansın, zamanında ödesin.

Amacında kullanmayıp, zamanında ödemediği taktirde sıfır faizli kredi de versek bir gün onu ödemekte sıkıntı çekecektir." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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