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Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden "evde kal" çağrısı

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, koronavirüs riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

19.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:42
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, koronavirüs riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.
Turpçu, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de resmi ve özel kurumların koronavirüse karşı önemli tedbirler aldığını ancak vatandaşların da bu tedbirlere katkı yapması gerektiğini ifade etti.
Kırşehir'de virüsün yayılmasına sebep olacak mekanların geçici süreliğine kapatıldığını hatırlatan Turpçu, vatandaşın alacağı önlemlerin de hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Evinde kal Kırşehir" sloganıyla çağrıda bulunduklarını dile getirdi.
Bu tür olumsuzluklarda bilinçli olmanın önemini vurgulayan Turpçu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de köşe bucak ilaçlama çalışmaları yapılırken vatandaşın da mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor. Temas ve hava yolu ile hızlı yayılan tehlikeli virüse karşı vatandaşın da önlem alması isteniyor. Bu süreçte en önemli husus, bilinçli hareket edebilmek, paniğe yer vermeden Sağlık Bakanlığı ve resmi kurumların bilgilendirmelerini dikkate almaktır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın konusuna hakimiyeti, sergilediği performansı, hepimiz için bu sürecin daha sağlıklı ve kontrollü işlemesi için son derece önemli ve yararlı olmuştur. Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına, bu konuda gayret gösteren yetkililerimize de başarılar dilerim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kırşehir, Güncel

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