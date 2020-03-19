Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı - Güncel

Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar Yeri koronavirüs Covid – 19 nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

19.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:16
Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar Yeri koronavirüs Covid – 19 nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süre ile canlı hayvan pazarı kapatılmıştır" denildi. Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararınca alınan karar gereği yapılan açıklama şöyle; "Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar yerine ülkemizin 25-30 ilinden yoğun bir şekilde hayvan girişi ve buna paralel alıcı ve satıcılarında geliyor olması sebebi ile 2.bir emre kadar geçici olarak kapanması uygun görülmüştür. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve hastalıkların yayılmasının önlemesi amacı ile alınan bu karar ilgili tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur." - KIRŞEHİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Şair Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Güncel
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading