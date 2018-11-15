15 Kasım 2018 Perşembe 14:35



15 Kasım 2018 Perşembe 14:35

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Kırşehir'i Hayvancılıkla Dünya'ya Açıyoruz" projesi kapsamında Almanya'ya iş gezisi düzenlendi.TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı (UR-GE) kapsamında Kırşehir TSO ve Kırşehir Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa yürütülen "Kırşehir'i Hayvancılıkla Dünya'ya Açıyoruz" projenin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.Kırşehir'de besicilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımıyla Almanya'ya iş gezisi düzenlendiği aktarılan açıklamada, fuarlar ziyaret edilerek, teknik bilgi alındığı kaydedildi.Almanya'ya düzenlenen iş gezisi kapsamında Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı ve Alman Tarım Birliği Türkiye Temsilcisi Onur Kiraz ile görüşmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, proje kapsamında çok sayıda üretici ve girişimcilerle ikili görüşmeler sağlandığı vurgulandı.