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Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve üyelere, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.

10.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:40Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi
'de Gençlik ve İl Müdürü Faruk Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve üyelere, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, İl Genel Meclisi Konferans Salonunda kentteki spor çalışmaları ve gençlik projeleri hakkında sunum yaptı.
Birçok kamu kurumuyla gençlik alanında çalışma yaptıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde kültürel, sanatsal ve eğitsel çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini hedefliyoruz. Toplumda aktif birer birey olarak bulunmalarını, zararlı alışkanlıklardan korunmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yürütülen, yerel, ulusal ve uluslararası projeler ve faaliyetlerimizi de her zaman yapmaktayız."
Şahin, spor ve yurt hizmetleri müdürlüklerinin hazırladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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