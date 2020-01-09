Haberler » Güncel » Kırşehir İl Genel Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Haber

Kırşehir İl Genel Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi Toplantısı'na katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50Kırşehir İl Genel Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi Toplantısı'na katılarak, değerlendirmelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisinin 2020 yılı ilk toplantısında konuşan Akın, meclis üyelerinin kaynakları etkili ve verimli şekilde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti.
Meclis üyelerinin 2020 yılında da hayırlı hizmetler gerçekleştirmek için hassasiyetle çalışacaklarına inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri öncelik sırasına göre imkanlarımız doğrultusunda çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Köylerimizin sorun ve istekleri çok, bu hizmetleri ancak kaynaklarımız çerçevesinde yapabiliyoruz. Bu nedenle İl Genel Meclisimizde alınan kararların ihtiyaçların önceliğine göre belirlenmesi çok önem taşıyor. Meclis üyelerimiz, köylerimizin kalkınmasında ve yeni imkanlara kavuşmasında İl Özel İdaremizin hizmetlerine yön vererek katkı sağlamaktadır. Vereceğiniz destek ve katkılar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum."
İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi de 2019 yılını verimli bir şekilde tamamladıklarını vurgulayarak, "2020 yılında da her zamanki gibi uyumlu ve birlikte çalışarak köylerimize daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Sayın Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:48  Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Haber
16:48  Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı - Haber
16:48  Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti - Haber
16:47  Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:49:41