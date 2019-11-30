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Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine afet bilgilendirmesi yapıldı

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine AFAD ve afet sigortaları hakkında bilgil verdi.

30.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:40Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine afet bilgilendirmesi yapıldı
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine AFAD ve afet sigortaları hakkında bilgil verdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Konferans Salonundaki toplantıda, kentteki AFAD çalışmaları ve afet olasılıkları hakkında İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan, sunum yaptı.
Afetler ile oluşabilecek tehlike ve riskler, kentte meydana gelebilecek afetler nedeniyle oluşabilecek hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Alpaslan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza, mahalli idarelere yapılan acil destek yardımları, yıllık eğitim programı dahilinde ilimiz merkez ve ilçelerinde, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş yerlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza verilen temel afet bilinci eğitimleri, seferberlik ve sivil savunmaya ilişkin görevlerimiz, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları kentte yapıldı. Deprem gözlem istasyonları, kurumlarla ortaklaşa yapılan tatbikatlar, müdahale edilen olaylar, afet koordinasyon merkezinin çalışmaları da anlatıldı."
Afetlere hazırlık yılı çalışmaları kapsamında, İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendiren Alpaslan, olası afet durumlarında konut sahiplerine ve çiftçilere afet sonrası oluşan maddi zararlarda sigortanın önemini de anlattı.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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